Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Aydın-İzmir Otoyolu Mursallı Mahallesi'nde Ayşe A.'nın yönetimindeki otomobil, bekleme halindeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobillerdeki Songül Karaca İlboğa ile Ayşe Gödek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Ayşe A., İrfan İ., Ümmü A. ile Yusuf A. kaldırıldıkları Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Cenazeler, Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)
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