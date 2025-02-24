Aydın'da Türk Halk Müziği konseri ilgi gördü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da Türk Halk Müziği konseri ilgi gördü

Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen, konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Didim Belediyesi tarafından Türk Halk Müziği Konseri gerçekleştirildi. Konsere katılım sağlayan herkese teşekkür eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, " Bu akşam Didim'de kültür ve sanatın gücünü bir kez daha hissettik. Gençlik Merkezi'mizde düzenlediğimiz Türk Halk Müziği Konseri'nde yerel sanatçılarımız sahne aldı, yüreğimize dokunan ezgilerle hep birlikte türkülere eşlik ettik.

Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize ve sahne alan kıymetli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Kentimizi sanatın ve kültürün başkenti yapacağız, bu yolda hiç durmadan çalışacağız" dedi.

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Konsere Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Doğan, CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cansu Yanaşık, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, Belediye Meclis üyeleri ve Didimli vatandaşlar katıldı.

Aydın'da Türk Halk Müziği konseri ilgi gördü

Aydın'da Türk Halk Müziği konseri ilgi gördü

Aydın'da Türk Halk Müziği konseri ilgi gördü

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