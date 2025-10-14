Olay, Orta Mahalle 224 sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir evde mahsur kalma ihbarının ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kilitli kapıyı açarak tuvalette mahsur kalan kişiyi kurtardı. Ekipler olay sonrası normale döndü.