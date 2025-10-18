Aydın ile İzmir arasındaki Ovacık Yaylası, bir zamanlar barbunya ile ünlüydü, ancak son yıllarda çilek üretimiyle adını duyuruyor. Verimli topraklarda yetişen çilekler, Türkiye’nin dört bir yanına ve İspanya’ya ihraç ediliyor.

Üretici Mustafa Göven, çileğin yüksek gelir getirdiğini söylüyor: “Dönüm başına serada 3 ton, açık alanda 1,5 ton verim alıyoruz. Kilosu 100-120 TL’den satılıyor.” Çilekler, soğuk hava araçlarıyla Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Giresun’daki otel ve manavlara ulaşıyor.

Mayıs’tan Kasım’a kadar süren yayla üretimi, kışın ovada devam ediyor. Ancak bu yıl rekolte düşüklüğü yaşandı. Göven, “Talep çok, yetişmekte zorlanıyoruz,” diyor. Çilek, eksi 3 dereceye kadar dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor.