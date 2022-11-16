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Uyanık şoför plakanın rakamlarını bantla değiştirdi  

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kullandığı kamyonetin muayenesi olmadığı için plakadaki harf ve rakamları siyah renkli bantla değiştiren sürücü, motorize trafik polisleri tarafından yakalandı. Sürücüye bin 183 lira para cezası uygulandı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 15:52
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Aydın'da uyanık şoför plakanın rakamlarını bantla değiştirdi  

Uyanık şoför plakanın rakamlarını bantla değiştirdi  
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İHA'nın haberine göre, Kuşadası ilçesinde Selçuk yönünde bulunan kent güvenlik kameraları, ilçeye sabah saatlerinde giriş yapan bir beton kamyonetinin plakasının başka bir binek otomobiline ait olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen motorize trafik ekipleri, kamyoneti bir süre takip ettikten sonra otogar kavşağında durdurdu. Plakayı kontrol eden trafik polisleri, rakam ve harflerle oynandığını fark etti.

Elektronik denetleme sistemine yakalanmamak için 64 FN 394 yazan plakadaki F harfi ile 3 rakamının sürücü T.Ş. tarafından siyah bant yapıştırılarak 64 EN 894’e dönüştürüldüğü belirlendi.

Polis tarafından yapılan kontrolde değiştirilen plakanın sahibi olan kişinin de arandığı ortaya çıktı. Sürücü T.Ş’ye ‘plakanın farklı okunmasını sağlama’ suçundan 756 lira, muayenesiz araç kullanma suçundan da 427 lira olmak üzere toplam bin 183 lira para cezası uygulandı. Beton kamyoneti ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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