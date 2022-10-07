Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, 820 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu Madde İmalı, Ticareti ve Kullanımının Önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde, Zafer Mahallesi’nde A.A. isimli şüpheli şahsa yönelik ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Yapılan operasyonda, 820 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan A.A hakkında adli işlem başlatıldı.
(Kaynak: İHA)
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