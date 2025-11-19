Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar bonzai ile esrar ele geçirilri, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde satışına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda saat 20.30 sıralarında Yeşil Mahallesinde turan M.Ş.Ö.’nün evine operasyon düzenledi. Operasyonda, evin içerisinde yapılan aramada, bir miktar Bonzai ile 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli M.Ş.Ö. ise gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.