Aydın'da uyuşturucu operasyonu. 1 tutuklama

Kaynak: İHA
Aydın'da uyuşturucu operasyonu. 1 tutuklama
Aydın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanan kişinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde, sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi. 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Operasyondan aktarılan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları A.Y. isimli şüpheli bir kişiyi Yedieylül Mahallesi'nde tespit ederek yakalandı.

Yakalanan şahsın çantasında yapılan aramada, 570 adet sentetik ecza hapı, 5 parça halinde toplam 50 gram metamfetamin maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 20 bin 490 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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