Aydın'da uyuşturucu operasyonu. 1 tutuklama

Aydın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanan kişinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde, sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi. 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.