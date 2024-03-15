Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren narkotik ekipleri N.B. adlı şüpheliyi yakın takibe aldı.

Şüphelinin Ilıcabaşı Mahallesi'nde çok sayıda kişiye uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesi üzerine ekipler operasyon için harekete geçti.

N.B.'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, gerçekleştirdikleri aramalarda 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan N.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.

