Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Buharkent, Efeler, Kuşadası ve Söke ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Buharkent, Efeler, Kuşadası ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şüphe üzerine gözaltına alınan O.Y., İ.D., M.A., O.U., S.H., M.Y. ve O.K. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. 3 şüpheliden uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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