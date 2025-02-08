Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında A.Ç. (48) isimli erkek ve G.K. (45) isimli kadın şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların aracında ve ikametlerinde yapılan adli aramada; 6 adet paketlenmiş satışa hazır 18 gram metamfetamin, 3 adet paketlenmiş satışa hazırlanmış 33 gram kubar esrar, 31 adet sentetik hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet içime hazırlanmış sigara ve 3 adet cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 210 TL nakit para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.K. isimli kadın şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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