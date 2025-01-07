Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin operasyon düzenlediği evde uyuşturucuyla yakalanan 2 kadın şüpheliden Cansel Adıbelli (24), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 2 kadın şüpheliyi takibe aldı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, evde 5 parça 4 kilogram 760 gram metamfetamin ve 2 parça 7 bin 980 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda S.C. (26) ve Cansel Adıbelli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. savcılıktan serbest bırakılırken, Cansel Adıbelli ise tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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