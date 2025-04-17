Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadelede gösterdiği özverili ve kararlı çalışmalarla halkın takdirini kazanmaya devam ediyor. KOM Şube Müdürlüğü’nün sahadaki titiz ve planlı operasyonları suçla mücadeledeki profesyonelliğini bir kez daha ortaya koyarken, toplumun huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan jandarma ekipleri başarılı operasyonlarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette 24 saat içerisinde 27 şüpheli yakalandı. Faaliyette; 234 gram metamfetamin, 114 gram kubar esrar, 25 gram kenevir tohumu, 25 adet kenevir bitkisi, 10 adet sentetik hap, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 11 bin TL suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.