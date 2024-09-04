Aydın'da uyuşturucu operasyonu. 33 kişi gözaltına alındı

Kaynak: DHA
Aydın'da uyuşturucu operasyonu. 33 kişi gözaltına alındı

Aydın’da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Aydın genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskın düzenledi.

aydin7.jpg

33 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan baskın sonrası 33 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 kilogram 102 gram metamfetamin, 80 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 64 mermi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Şüpheli kişilerden 1'i tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Son Haberler
Ketojenik diyet nedir? Uzman uyarıları nelerdir?
Ketojenik diyet nedir? Uzman uyarıları nelerdir?
İmamoğlu Vaniköy'de başlatılan yıkım hakkında konuştu: Bunlar kendilerini aklamaya çalışıyorlar
İmamoğlu Vaniköy'de başlatılan yıkım hakkında konuştu: Bunlar kendilerini aklamaya çalışıyorlar
Azerbaycan'da sarma böyle hazırlanıyor ve sarma asla dağılmıyor! Sırrı çok kolay
Azerbaycan'da sarma böyle hazırlanıyor ve sarma asla dağılmıyor! Sırrı çok kolay
Yavuz Papağan elendi
Yavuz Papağan elendi
Tamir ettiği patpatın altında can verdi
Tamir ettiği patpatın altında can verdi