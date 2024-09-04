Aydın'da uyuşturucu operasyonu. 33 kişi gözaltına alındı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Aydın genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskın düzenledi.

33 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan baskın sonrası 33 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 kilogram 102 gram metamfetamin, 80 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 64 mermi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Şüpheli kişilerden 1'i tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.