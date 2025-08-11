Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Edinilen bilgiye göre, yapılan teknik ve fiziki takip sonrası operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri Ovaeymir Mahallesi'ndeki bir ikamette yaptıkları aramalarda; 1 parça şeklinde toplam 150 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi ve 17 adet fişek ele geçirdi.

Operasyon kapsamında S.U. (23) isimli şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U. çıkartıldığı adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.