Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Edinilen bilgiye göre, yapılan teknik ve fiziki takip sonrası operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri Ovaeymir Mahallesi'ndeki bir ikamette yaptıkları aramalarda; 1 parça şeklinde toplam 150 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi ve 17 adet fişek ele geçirdi.

Operasyon kapsamında S.U. (23) isimli şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U. çıkartıldığı adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw515186-01.jpg

aw515186-02.jpg

Son Haberler
Coman'da sona doğru! Maaşı belli oldu
Coman'da sona doğru! Maaşı belli oldu
Antalya'da gece yarısı kanlı çatışma!
Antalya'da gece yarısı kanlı çatışma!
Fenerbahçe istedi, Everton bitirdi! Yıldız oyuncu kiralık gidiyor
Fenerbahçe istedi, Everton bitirdi! Yıldız oyuncu kiralık gidiyor
TurkisHost Yeni Bir Çağa Adım Atıyor: VG Telekomünikasyon Bünyesinde Güçlenerek Devam Ediyor
TurkisHost Yeni Bir Çağa Adım Atıyor: VG Telekomünikasyon Bünyesinde Güçlenerek Devam Ediyor
Aydın’da uyuşturucu operasyonu
Aydın’da uyuşturucu operasyonu