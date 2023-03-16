16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Aydın'da 60 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da düzenlenen operasyonda 60 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 14:02
Takip Et

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da 60 kilo uyuşturucu ele geçirildi
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, narkotik madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; 55 kilo 341 gram esrar, 4 kilo 986 gram metamfetamin, bin 418 adet kök kenevir, 722 gram kenevir tohumu, 149 gram skunk ve tohumu, 676 adet lyrica, 806 adet psikotrop tablet, 83 adet uyuşturucu hap, 30 gram eroin ile 320 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
3
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Selçuk Çebi istifa etti
4
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
5
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
6
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
7
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı
﻿Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı
﻿Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı
﻿Uzmanı rahim kanserine karşı en etkili tedbiri açıkladı
﻿Uzmanı rahim kanserine karşı en etkili tedbiri açıkladı
﻿Uzmanı rahim kanserine karşı en etkili tedbiri açıkladı
﻿600 yıllık konak depremde ayakta kaldı
﻿600 yıllık konak depremde ayakta kaldı
﻿600 yıllık konak depremde ayakta kaldı
﻿Altınordu'da Hasan Özer ilk maçına çıkıyor
﻿Altınordu'da Hasan Özer ilk maçına çıkıyor
﻿Altınordu'da Hasan Özer ilk maçına çıkıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.