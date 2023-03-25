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Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın üç ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda dokuz şüphelinin üstünde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 09:22
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Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın’da uyuşturucu operasyonu
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İHA'da yer alan habere göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Germencik, İncirliova, Bozdoğan ilçesinde icra edilen devriyeler esnasında 9 şüpheli şahsın üzerinde yapılan kaba üst arada bir miktar uyuşturucu madde (Metamfetamin. Esrar) ele geçirildi.

Sağlık kuruluşuna sevk edilen altı şüphelinin yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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