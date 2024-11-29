Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına alındı. Yapılan aramada 14 gram eroin, 152 sentetik hap ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen koordineli çalışmalar sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. C.Y., C.D. ve Ş.Y. isimli şüpheli şahısların ikametlerine gerçekleştirilen eş zamanlı aramada; 14 gram eroin, 1 adet cep telefonu ve 152 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler C.Y., C.D. ve Ş.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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