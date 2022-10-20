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Aydın'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Aydın'da uyuşturucu satıcılığı yapan şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 10:01
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Aydın'da uyuşturucu satıcılarına baskın: 3 tutuklama

Aydın'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
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Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan zehir tacirlerine emniyet güçleri göz açtırmadı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu tacirliği yapan şahıslara yönelik olarak farklı yer ve zamanlarda operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda “16.26 gram metamfetamin maddesi, 7.52 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve 3 bin 945 TL ele geçirildi. Olayla ilgili olarak göz altına alınan M.D, Y.K ve E.K adlı şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


(Kaynak: İHA)

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