Aydın'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan zehir tacirlerine emniyet güçleri göz açtırmadı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu tacirliği yapan şahıslara yönelik olarak farklı yer ve zamanlarda operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda “16.26 gram metamfetamin maddesi, 7.52 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve 3 bin 945 TL ele geçirildi. Olayla ilgili olarak göz altına alınan M.D, Y.K ve E.K adlı şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



(Kaynak: İHA)