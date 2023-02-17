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Uyuşturucu satıcılarına operasyon

Aydın’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 09:51
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Aydın'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Uyuşturucu satıcılarına operasyon
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İHA’nın haberine göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre ekipler, Nazilli ilçesindeki L.Ç. isimli şüphelinin uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Yapılan çalışma sonrasında şüpheli L.Ç. yakalanırken, araçta yapılan aramada 18 gram kubar esrar, 11 gram metamfetamin, 2 adet bong aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 500 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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