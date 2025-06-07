Aydın'da vicdanları sızlatan olay: Cenaze yıkamak için para isteyen gassal cezaevini boyladı

Skandal, CİMER'e yapılan çok sayıda şikayet üzerine ortaya çıktı.

CİMER'E YAĞAN ŞİKAYETLER SONU OLDU

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morgunda gassal olarak çalışan L.M. hakkında, kanunen ücretsiz olarak sunulması gereken hizmetler karşılığında cenaze sahiplerinden para aldığı yönünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) çok sayıda ihbar ulaştı. Peş peşe gelen şikayetlerin ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, "rüşvet" suçlamasıyla derhal soruşturma başlattı.

KAMERA KAYITLARI VE TANIKLAR ELE VERDİ

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceleyerek mağdur ve tanıkların ifadelerine başvurdu. Toplanan delillerin ardından şüpheli L.M. hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan gassal, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan L.M., hakimlik kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.