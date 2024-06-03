Aydın'da yeşil altın hasadı başladı. Kilosu 150 TL'den katılıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da yeşil altın hasadı başladı. Kilosu 150 TL'den katılıyor

Aydın'da havaların ısınmasıyla birlikte, yeşil altın olarak bilinen bamyanın hasadına başlandı. Bölgedeki çiftçiler, bu sene hem fiyatın hem de ürün kalitesinin iyi olduğunu belirterek, bamyanın kilosunun 100ile 150 lira arasında olduğunu açıkladılar. İşte detaylar..

Ege'nin bereketli topraklarında yetişen ve "yeşil altın" olarak da bilinen bamyanın hasat mevsimi Aydın'da başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte Koçarlı ilçesinde bamya toplama çalışmaları hız kazandı.

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Koçarlı Büyükdere Mahallesi’nde üreticilik yapan Yücel Yüce, bamyanın bölgedeki önemli bir istihdam kaynağı olduğunu belirtti. Sezonun ilk ürünlerinin toptan 150 TL'ye satıldığını ve bu fiyatların üreticilerin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Yüce, bu yılki hasattan oldukça umutlu olduklarını söyledi.

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Ancak Yüce, çalışacak insan bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını da dile getirdi. Yüce, “Topraklarımız verimli ve tarım ürünleri iyi kazandırıyor. Ancak, en büyük sıkıntımız çalışacak insan bulamamak. Bir yanda insanlar işsizlikten şikayet ederken, diğer yanda tarım sektöründe çalışacak işçi bulmakta zorlanıyoruz. Günlük 800-1000 TL yevmiye veriyoruz. Bamya toplama işi sabah erken saatlerde başlayıp, hava ısınınca sona eriyor. Yine de işçi bulmakta zorlanıyoruz” dedi.

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Bamyaların kalibresine göre fiyatlandırıldığını belirten Yüce, "Pek çok üründe iri mahsuller rağbet görürken, bamyada küçük olanı daha kıymetli oluyor. Şu anda turfanda olduğu için toptan kilosu 110-150 TL arasında satılıyor. Önümüzdeki günlerde bu fiyat düşebilir ama şimdilik sezondan umutluyuz” şeklinde konuştu.

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