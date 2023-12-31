Aydın’da yılbaşında 2 binden fazla polis görev yapacak

Aydın’da vatandaşların huzur ve güven içerisinde yeni yıla girebilmesi için çeşitli tedbirler alındı. Vatandaşların yeni yıla güven ortamı içinde girebilmesini ve kamu düzenini sağlamak, yılbaşı gecesinin hareketliliğinden faydalanmak isteyen terör örgütlerinin girişimlerine engel olmak amaçlarıyla Aydın merkezi ve ilçelerinde 342 ekip ve 2 bin 326 personel görevlendirildi.

Aydınlı vatandaşların yeni yıla huzurlu ve güvenli bir şekilde girebilmesi için ekipler görevde olacak. Herhangi bir durumda ise vatandaşlar, 112 İhbar Hattı’nı arayabilecekler.