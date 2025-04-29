Aydın’da yollar göle döndü

Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri tahliye çalışması başlattı.

MAHALLELERDE SU BASKINLARI MEYDANA GELDİ

Nazilli'nin Yıldıztepe, Aydoğdu, Yeşil, Çapahasan, Dumlupınar ve Sümer mahallelerinde yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok ev ve iş yerinin bodrum katını su bastı. Art arda gelen ihbarlar üzerine belediye ekipleri harekete geçti ve su tahliye çalışmalarına başladı.

ALT GEÇİTLER SUYLA DOLDU, TRAFİK AKSADI

Şiddetli yağışın ardından Alparslan Türkeş Bulvarı ve Albay Karaibrahimoğlu alt geçidi sular altında kaldı. Oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, yol üzerindeki suyun tahliyesi için bölgede çalışma yürüttü.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, yağış nedeniyle olumsuz etkilenen bölgelerde tahliye ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı. Nazilli'de sağanak yağışın gece saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.