Aydın Efeler'deki Atatürk Kent Meydanı'nda Zafer Partisi'nin kurduğu stanta ve partililere bir saldırı düzenlendi.

Yapılan saldırıda yaşanan arbedede stant devrildi, bayraklar ve parti kağıtları yerlere dağıldı. Öte yandan yapılan saldırıda partililerden de yaralananlar oldu. Saldırı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yaşanan saldırıya ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Özdağ, yaptığı açıklamada 'Aydınlıları partisinin yarın kurulacak (22 Ekim 2025) standına davet ederken, yaşanan saldırı ile ilgili olarak yetkili makamlara şikayette bulunulduğunun da bilgisini paylaştı.

Özdağ açıklamasında:

Aydın’da 15 kişilik bir grup MANkurt tarafından terörist Öcalan ile müzakerelere karşı çıkan Zafer Partili 5 Türk gencine saldırı gerçekleştirilmiştir.

Bir genç kardeşimiz yumruklanmış, stant yıkılmıştır.

Saldırıyı gerçekleştiren “Öcalan hayranı” MANkurtlar ile ilgili polise ve adli makamlara gereken şikayet yapılmıştır. Zafer Partisi Aydın il başkanlığımız yarın aynı yerde yine stand açacaktır. Bütün Aydınlıları Zafer Partisi standına davet ediyorum.

Öte yandan Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden Aydın'da yaşanan saldırı ile ilgili bir paylaşım yaparak "Bütün Aydınlıları Zafer Partisi standına davet ediyorum" dedi.





