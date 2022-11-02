Zehirlenme paniği. Vali’den açıklama geldi

İHA’nın haberine göre; Vali Hüseyin Aksoy; Aydın’ın 4 ilçesinde yaşanan gıda zehirlenmesi olayının ardından açıklamasında, “Gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Vali Aksoy, gıda zehirlenmesi yaşayan öğrenci ve sporculara “geçmiş olsun” dileklerini ileterek, konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Ayrıca Vali Aksoy, hastaneye kaldırılan öğrenci ve sporcuların genel sağlık durumlarının da iyi olduğunu dile getirdi.

Vali Aksoy’un paylaşımında, “Öğrenci ve sporcularımızın gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvurması ile ilgili olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince gerekli inceleme başlatılmıştır. İlgili kurumlarımız tarafından da idari soruşturma açılmıştır. Sporcu ve öğrencilerimize acil şifalar dilerim” ifadeleri yer aldı.