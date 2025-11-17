Yalınkuyu Mahallesi'ndeki hasat sahasına Kaymakam Huriye Küpeli Kan ile protokol üyeleri de dahil oldu.

Nazilli'nin 82 mahallesinden 56 kırsal mahallede süren hasat faaliyetlerini incelemek için Yalınkuyu'ya giden Kaymakam Huriye Küpeli Kan ve beraberindeki yetkililer, köylülerle omuz omuza zeytin topladı. Üreticilere verimli bir sezon temennisinde bulunan Kan, "82 mahallesi bulunan Nazilli’nin 56 mahallesinde zeytin hasadı yapılıyor" dedi.

Nazilli Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinliğe ilçe yetkilileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Yalınkuyu Muhtarı Ahmet İnan ve mahalleli ev sahipliğinde yapılan hasada Kaymakam Huriye Küpeli Kan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, Nazilli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Çevikçelik, çeşitli kurum çalışanları ve komşu mahalle muhtarları katıldı. Protokol, işçilerle birlikte hasada el verdi.

Zeytin hasadının emek yoğun ve yorucu bir süreç olduğunu belirten Kaymakam Huriye Küpeli Kan, "82 mahallesi bulunan Nazilli’nin 56 mahallesinde zeytin hasadı yapılıyor. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçları bereketini halkımızla paylaşmaya devam ediyor. Bu dağlarımızda Türkiye’nin en önemli ürünleri arasında yer alan incir ve kestanemizin yanısıra zeytin de önemli bir gelir kaynağı. Arazi yapısı nedeniyle zor ve meşakkatli bir çalışma yapılıyor. Vatandaşlarımız bu dönemde hasatla uğraşıyor. Yalınkuyu Mahallemizde de zeytin hasadı başladı. Uzun yaşamın sırrı zeytin ve zeytinyağı. Bu ürünleri bizleri sunan 80-90-100 yaşındaki vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Zeytin türleri arasında şu an çekişte denen tür hasat ediliyor. Yağlık ve sofralık şekilde hasat edilerek sofralarımıza gelecek inşallah. Herkesin emeğine sağlık diyorum" dedi.

Asırlık ağaçlarda zeytin hasadıMahalleli Ali Murat Dursun, sofralık ve yağlık zeytin toplama işine girdiklerini belirterek:

"Yaklaşık 30 yıldır zeytin işiyle uğraşıyorum. Bir ay önce sofralık zeytinle hasada başladık. Şimdi de hem sofralık hem de yağlık zeytin hasadına devam ediyoruz. Yılbaşına kadar da hasat devam eder. Bu sene kuraklık nedeniyle hasadımızda rekolte düşük olacak. Bakımı ve hasadı zor şartlarda gerçekleştirdiğimiz zeytinimizden elde ettiğimiz gelirle geçimimizi sağlamaya devam edeceğiz. Sezonumuzun bereketli geçmesini diliyorum" dedi.