Aydın'da zeytinlik alanda yangın

Kaynak: AA
Aydın'da zeytinlik alanda yangın

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Alınan bilgiye göre, Nalbantlar Mahallesi'ndeki alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, yangına havadan 7 helikopter ve 3 uçak, karadan ise 18 arazöz, 6 su tankeri, 10 pikap, 3 dozer, 3 treyler ve toplam 115 personelle müdahale edildiğini söyledi.

Yangın müdahalelerin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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