Aydın’da zincirleme kaza. 8 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Muhammed Demir idaresindeki 35 AER 285 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı belirtilen Arif Çakır idaresindeki 09 TC 779 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hızını alamayan 35 AER 285 plakalı otomobil yine İzmir istikametinden gelen Çetin Toprak idaresindeki 09 AKR 108 plakalı otomobille çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazayı görenler, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kazada sürücüler Muhammed Demir, Arif Çakır ve Çetin Toprak'ın yanı sıra araçlarda bulunan Mert Ali Demir (4), Ali AL (40), Özlem Toprak (34), Muhammed Burak Toprak (8) ve Ferdi Toprak (3) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücüler Muhammed Demir, Arif Çakır ve Çetin Toprak'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.