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Aydın'da zincirleme trafik kazası. 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedaviye alındı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 19:49
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Aydın'da zincirleme trafik kazası. 4 kişi yaralandı

Aydın'da zincirleme trafik kazası. 4 kişi yaralandı
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Cevdet Kurt idaresindeki 35 PK 995 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Aydın-Denizli kara yolu Çarşı Mahallesi'nde, Emrullah Özdemir'in kullandığı 09 EZ 747 plakalı minibüsle çarpışmasının ardından yol kenarındaki otomobil ve tıra çarptı.

Sürücüler Kurt ve Özdemir ile tır şoförü Bilal Çolakoğlu ve otobüs muavini Doğan Özkaya yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özkaya'nın kendisine müdahale edilirken sigara içmeye devam etmesine sağlık ekipleri ve vatandaşlar tepki gösterdi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapalı olan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı. (AA)

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