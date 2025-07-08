Aydın'daki gazino cinayetinde 3 tutuklama



Olay, 5 Temmuz günü Köşk ilçesine bağlı Yavuzköy Mahallesi girişinde faaliyet gösteren bir gazinoda gece yarısı saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazinoda çalışan Özbekistan uyruklu Muattar Alieva, bilinmeyen bir nedenle silahla başından vurularak öldürüldü. Yaşanan olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT, KOM, İstihbarat ekipleri, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen eşgüdümlü çalışmalar sonucu R.Y., K.K., E.K., A.Ç. ve A.D. isimli şüpheliler aynı gün yakalandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 9 mm çapında tabanca da ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden R.Y., E.K. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.K. ve A.Ç. isimli şüpheliler ise serbest bırakıldı.