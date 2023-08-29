Aydın'daki trafik kazasında 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza; Didim-Söke yolu Uslu Sitesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Didim’den Söke'ye gitmekte olan ve pazarcı olduğu öğrenilen E.T (24) yönetimindeki kamyonet ile kavşaktan çıkış yapan Ş.K.A (70) yönetimindeki ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ticari araç refuje çıktı. Kazada ticari otomobil sürücüsü Ş.K.A ile araçta yolcu olarak bulunan eşi B.K (66) ile torunları M.E (10) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu emniyet güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan torun B.K hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.