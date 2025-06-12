Aydın'daki Tralleis Antik Kenti ziyarete açılacak

Kaynak: AA
Aydın'daki Tralleis Antik Kenti ziyarete açılacak

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Tralleis Antik Kenti'nin ağustos ayında ziyarete açılması bekleniyor.

Kentteki yerel ve ulusal basın mensupları, Tralleis Antik Kenti'ni ziyaret etti, Kazı Başkanı ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" Projesi kapsamında çalışmaların devam ettiğini belirten Çekilmez, "Mermer caddenin kenarlarını açmak istiyoruz. Turistler geldiğinde de orijinal mermer caddeden yürümelerini sağlayacağız." dedi.

1kapak1-001.jpg

Çekilmez, Tralleis'i ağustos ayı içinde ziyarete açmayı hedeflediklerini söyledi.

Çalışmalara sponsor olan firmanın kurucusu Fırat Barışık da turizmci olarak önemli bir kazı çalışmasına destek verdikleri için mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Son Haberler
Sakarya'da öğrenciler bal kabağından çevre dostu biyoplastik üretti
Sakarya'da öğrenciler bal kabağından çevre dostu biyoplastik üretti
Aydın'daki Tralleis Antik Kenti ziyarete açılacak
Aydın'daki Tralleis Antik Kenti ziyarete açılacak
Güney Afrika’da sel felaketi: Çok sayıda ölü var
Güney Afrika’da sel felaketi: Çok sayıda ölü var
Karaman'da kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
Karaman'da kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
Bilim kurgu gerçek oldu! Hologramlar evlere giriyor
Bilim kurgu gerçek oldu! Hologramlar evlere giriyor