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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 15:40
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
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Adreslerdeki aramalarda 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 736 gram esrar, 5 terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 20 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.




 

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