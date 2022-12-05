Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Adreslerdeki aramalarda 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 736 gram esrar, 5 terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 20 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Adreslerdeki aramalarda 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 736 gram esrar, 5 terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 20 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
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