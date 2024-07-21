Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi

Aytepe Mesire Alanı mevkiindeki zeytinlik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ve emniyete ait TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Rüzgarın etkisiyle İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'ne sıçrayan yangına, havadan 3 helikopterle müdahale edildi.
Yangında, sosyal tesislerdeki 19 er dumandan etkilendi.
Askerler kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.
Erlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kontrol altına alınan yangında, 70 dönümlük alan zarar gördü.