Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi

Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi
Kaynak: AA / DHA / İHA

Aydın'da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

1/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 1

Aytepe Mesire Alanı mevkiindeki zeytinlik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

2/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 2

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

3/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 3

Jandarma ve emniyete ait TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

4/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 4

Rüzgarın etkisiyle İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'ne sıçrayan yangına, havadan 3 helikopterle müdahale edildi.

5/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 5

Yangında, sosyal tesislerdeki 19 er dumandan etkilendi.

6/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 6

Askerler kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

7/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 7

Erlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

8/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 8

Kontrol altına alınan yangında, 70 dönümlük alan zarar gördü.

9/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 9
10/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 10
11/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 11
12/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 12
13/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 13
14/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 14
15/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 15
16/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 16
17/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 17
18/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 18
19/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 19
20/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 20
21/21
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi 21
İlgili Haberler
Ayvacık’taki orman yangını kontrol altına alındı
Ayvacık’taki orman yangını kontrol altına alındı
Kozan’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kozan’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kozan’da orman yangını
Kozan’da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
İşçileri taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var
Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu
Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu
Akünün içine saklamışlar! Tam 11 kilo
Akünün içine saklamışlar! Tam 11 kilo
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne koştu
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne koştu
YÖK Başkanı açıkladı: O öğrencilerden katkı payı alınmayacak
YÖK Başkanı açıkladı: O öğrencilerden katkı payı alınmayacak
Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ili belli oldu
Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ili belli oldu