Aydın'dan Eczacıbaşı'na oradan Milli Takıma

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü'nden Eczacıbaşı Voleybol Spor Kulübü'ne transfer olan Sahra Can, U19 Milli Takımı'na da seçilirken, başarısıyla Aydınlıları gururlandırdı.

KAYNAK: İHA
Aydın'dan Eczacıbaşı'na oradan Milli Takıma

Editör: Barış Atakan

Her geçen gün şampiyonalardaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Aydın, yetiştirdiği başarılı sporcularıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Bu çerçevede Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne transfer olan Aydınlı başarılı voleybolcu Sahra Can, yükselen grafiği ile Aydınlıları gururlandırırken, şimdi de U19 Milli Takımı'na seçildi. Milli Takıma seçilen ve Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) sahaya çıkmaya hazırlanan başarılı sporcu, Aydın'ın gururu oldu.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübünden Eczacıbaşı Voleybol Spor Kulübüne transfer olan sporcumuz Sahra Can U19 Milli takımına seçilmiştir. Avrupa Gençlik Olimpik Festival'inde (EYOF) sahaya çıkacak olan sporcumuza ve Milli takımımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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