AydınFest, son gününde 60 binden fazla Aydınlı katıldı

Kaynak: İHA
AydınFest, son gününde 60 binden fazla Aydınlı katıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Aydınfest Gençlik Festivali coşkulu kutlamalar ile sona ererken, festivalin son gününde bir araya gelen 60 binden fazla Aydınlı coşkulu bir şekilde eğlendi.

Festivalin son gününde sevilen genç sanatçı Emre Fel ile Dolu Kadehi Ters Tut ve Şirket grupları Aydınlılara müzik ziyafeti sundu.

Festivale katılan on binlerce vatandaş, sanatçılara eşlik ederek şarkıları bir ağızdan söyledi. Festivalin 3. gününe 60 binden fazla Aydınlı katıldı. Festival boyunca güzel vakit geçirdiklerini söyleyen vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Festivalin son gününde gerçekleştirilen “Color Party” renkli görüntülere sahne oldu. Coşkunun doruğa çıktığı etkinlikte Aydın Tekstil Park, renk cümbüşüne büründü.

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