Konserler ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle başlayan festival, ikinci gününde binlerce genç katıldı.



55 binden fazla Aydınlı, festival alanında bir araya gelerek Zeynep Bastık, Poizi ve Dedublüman’ın performanslarını izledi. Alanı dolduran on binlerce müziksever şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti, festivalde eğlence doruğa ulaştı.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun davetine yanıt veren on binlerce Aydınlı, festival alanını doldurarak coşkuya ortak oldu. Aydınlılar, "Aydınfest artık sadece bir festival değil, Aydın’ın birlik günü" diyerek, bu organizasyonu kente kazandıran Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.



Aydınfest Gençlik Festivali, üçüncü gününde Norm Ender, Emir Can İğrek ve Sena Şener konserleri ile devam edecek. Festival, 28 Ekim Salı günü Buray, Ati242 ve M Lisa konserleri ile son bulacak.