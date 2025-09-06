Aydın'ın düşmandan kurtuluşunun 103. yıldönümü

Sabah saatlerinde Atatürk Kent Meydanı'nda 3 pare top atışı ile başlayacak kutlamaların programı da beli oldu. Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na sabah 09.30'da çelenk sunumunun ardından başlayacak tören sonrasında 7 Eylül kutlamaları Atatürk Kent Meydanı'nda devam edecek.

Kutlamalar saat 10.00'da 3 pare top atışı ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konuşacak. Ardından bayrak çeken efelere şehir adına hediyeler verilecek. Mehteran ve halk oyunları gösterisi ile devam edecek tören sonunda Yedi Eylül Şehitler Abidesi'ne ve Çanakkale Şehitleri Anıtı'na şükran ziyareti yapılarak karanfil sunulacak. Tüm güne yayılan kutlamalar akşam fener alayı ve ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sefo konseri il sona erecek.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre ayrıca 7 Eylül 2025 Pazar günü kamu kurum ve kuruluşları, işyerleri, tören alanı, bulvar ve caddeler sabah saat 08.00'den gün batımına kadar bayrak ve Atatürk posterleri ile süslenecek.