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Kuşadası'nda Yunanistan'ın ittiği 12 göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 12 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 16:58
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 12 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Kuşadası'nda Yunanistan'ın ittiği 12 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası açıklarında 27 Ekim saat 08.30 sıralarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botundaki ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 12 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

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