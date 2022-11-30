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Aydın'da 6 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 16:57
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 6 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu

Aydın'da 6 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

İHA’da yer alan habere göre, fuhuş yapan, fuhuş için yer temininde bulunan ve fuhşa aracılık yapan şahısların yakalanması amacıyla Kuşadası ilçesindeki 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; cinsel içerikli materyaller ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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