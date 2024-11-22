Aydın'ın pamukları Japonya yolcusu

Kaynak: İHA
Aydın'ın pamukları Japonya yolcusu

Beyaz altın üretim merkezlerinden olan Aydın'ın Söke ilçesinde toplanan pamuklar Japonya ve Pakistan'a gönderiliyor. Gönderilmeden önce ilçe tarım ekiplerince kontrolleri gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gıda denetimleri aralıksız devam ediyor. İhracatı yapılacak ürünlerin de işlemleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Söke'den Japonya ve Pakistan'a ihraç edilecek olan pamukların kontrol işlemleri tamamlandı.

Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan ve beyaz altın olarak nitelendirilen pamukta, hasadın ardından ihracat işlemleri de başlarken, işlemleri tamamlanan pamuklar Japonya ve Pakistan yolcusu olacak.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "İlçemizden Japonya ve Pakistan'a ihraç edilen işlenmiş pamuk ürününün inspektör işlemleri yapıldı" ifadeleri yer aldı.

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