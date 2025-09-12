Aydınlatma direğine çarpan kamyonet devrildi

Kaza saat 21.30 civarında Tepeören Mahallesi İstanbulpark Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Şinasi S. idaresindeki 41 PM 207 plakalı kamyonet, şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

Kazaya tanık olan diğer sürücülerin bildirimi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AYEDAŞ ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Şinasi Sezgin ve eşi Emine Sezgin, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları noktadan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.