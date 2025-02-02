Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyonete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, kaldırıma çıkıp aydınlatma direğine çarptı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle Keşan Kent Müzesi yönüne giden E.Y. (21), İlyasbey Caddesi'nden, Hastane Caddesi'ne çıkış yapan A.Ç. (42) idaresindeki kamyoneti fark edince aniden manevra yaptı. E.Y.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çıkarak, aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü E.Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.Y. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet şoförü A.Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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