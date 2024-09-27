Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Bursa'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu devrildi. Hurda yığınına dönen otomobilde 4 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan Tofaş, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü tedaviyi reddederken diğeri Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.