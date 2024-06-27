Aydınlatma direğine çarpıp hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Aydınlatma direğine çarpıp hayatını kaybetti

Sivas’ta motosikletli bir sürücü yolda seyir halindeyken aydınlatma direğine çarpması sonucunda yola savruldu. Kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Söz konusu kaza saat 12.30’da Kadı Burhanettin Mahallesi tren garında meydana geldi. Fahri Boztepe idaresindeki 09 AJB 932 plakalı motosiklet şoförünün kontrolünden çıkmasından sonra yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çevredeki olayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Kaza sonrasında ağır yaralı halde olan sürücü sağlık ekipleri ile Sivas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların müdahalelerine rağmen ağır yaralı sürücü hayatını kaybetti.

Sürücü Fahri Boztepe’nin cansız bedeni Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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