Aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

Kaza, gece vakitlerinde Çerkezköy-Kapaklı kara yolu üzerinde gerçekleşti. A.K. idaresindeki 22 LS 944 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Direği devirmesiyle otomobil, metrelerce sürüklendi. Kazada şoför A.K. ile otomobilde bulunan C.K. ve Nisa Bora, yaralandı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelince Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Nisa Bora, doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.