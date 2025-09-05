Aydınlı Gazeteci Fatma Yazıcı hayatını kaybetti

Aydın’da ‘Olay Aydın’ haber sitesinin sahibi Muhabir Fatma Yazıcı yaşamını yitirdi. Fatma Yazıcı’nın ani ölümü dostlarını ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Alınan bilgiye göre bir süre önce Aydın’da yerel dijital gazetecilik yapmaya başlayan ve çoğunlukla yaşam öykülerini ele alan projeleri ile gündeme gelen Fatma Yazıcı’nın tedavi için gittiği Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını kaybettiği öğrenildi. Yazıcı’nın ani ölümü herkesi şaşırttı.

Grip ve yorgunluk şikayeti ile hastaneye başvurmuştu
Doğal ve sağlıklı yaşama özen gösteren hayat tarzı ile de bilinen Fatma Yazıcı’nın bir süredir grip ve bitkinlik yaşadığı yakınlarının önerisi üzerine hastaneye gittiği aktarıldı. Yapılan kan testi sonrasında hekimin yönlendirmesi ile 3 gün önce Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yatırılan Fatma Yazıcı için gündüz saatlerinde acil kan bağışı çağrısı yapılmıştı. Kısa sürede gelen bağışın ardından iyileşmesi beklenen Fatma Yazıcı’dan gece vakti gelen üzücü haber meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

