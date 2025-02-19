Aydınlı pazarcı çalışmasının karşılığını alamamaktan yakındı

Karacasu'da cuma ve cumartesi günleri tezgah açan, diğer günler Yenice ve Denizli'ye bağlı Kızılcabölük pazarlarına giden Gülay Gölükçetin, vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirtti. Önceden bir kilo alan vatandaşların alışverişini yarım kiloya daha sonra 250 grama düşürdüğünü ifade eden Gölükçetin, "Bittik, bittik, ne olacak bu halimiz. Ne satış var ne gidiş. Millet alamıyor, biz de satamıyoruz. Nereye varıp dayanacak. Ne edeceğiz. Soğuk öyle. Ne odun yetiyor ne kömür. Pahalılık aldı başını gidiyor. Allah sonumuzu hayırlı yana çevirsin" dedi.

Satışların düşük olduğunu belirten Gölükçetin, “Gidişat hiç iyi değil. Her hafta böyle pazara çıkıyoruz ama soğukta karşılığını alamıyoruz. Sebze meyve satıyorum. Yazın kurutmalık yapıp onları kışın satıyoruz. Ama maalesef satış yok. Satışlar düştü. Millet önceden bir kilo alıyordu. Bir kilo bitti, yarım kilo başladı. Yarım kilo bitti 250 gram devri başladı. Vatandaş alım gücü olmadığı için alamıyor. Yöneticiler bu sorunlarla ilgilenmiyor. Hiç bir gelip de derdiniz ne diye soran yok. Nasıl olacak bilmiyorum. Allah sonumuza selamet versin. Eşimin emekliliği var. Ama emekli maaşına bakarsak aç kalacağız. Elektrik, su parasını arabanın vergisini ancak karşılıyor. Arabayı satalım desek bunları neyle satacağız" şeklinde konuştu.

"ELMACILIĞI BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Karacasu pazarında kendi ürettikleri elmaları satan Sabancı ailesi ise diğer maliyetlerle birlikte artan soğuk hava ücretlerinin kendilerini zorladığını söyledi. Yıldız Sabancı, "Gelen yok. Tüccar yok. Soğuk hava ücretleri maliyetli olduğu için tüccarlar pahalı geliyor. Yüzde 300 zam yaptılar. Bizi çok yıprattılar. Geçen sene 1 lira 50 kuruştu. Bu sene 3- 4 lira olur diyorduk. Bir anda 5 lira 40 kuruş yaptılar. Bu sefer biz yıprandık. Soğuk havaya mal koymayı falan düşünmüyoruz. Böyle olacağını bilsem koymazdım. Elmacılığı bırakmayı düşünüyoruz. Dalında verip geçeceğiz yapacak birşey yok. Çocuk gibi bakım istiyor. Onları karıştırmıyoruz daha işin içine. Tarım eskisine bakarak çok zor. Bırakacağız. Bırakmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Ali Sabancı ise, "Dalında 14 liradan sayarsak kurtarıyor ama buzhaneye koyduğumuz zaman maliyet artıyor. Toplayıp getirip buzhaneye koyunca 10 lira maliyeti var. 25 liraya çıkıyor. Bu durumda toptancıya kaça vereceğiz? Toptancıya da pahalı geldiği için gelmiyorlar. 30'dan aşağı vermemem lazım. O da 30'a alıp kaça satacak" ifadelerini kullandı.