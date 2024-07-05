Aydınlı ülkücülerden Merih Demiral’a destek

Kaynak: İHA
Aydınlı ülkücülerden Merih Demiral’a destek

EURO 2024 son 16 turundaki Türkiye-Avusturya maçında attığı golü bozkurt işareti yaparak kutlayan Türkiye Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a UEFA tarafından verilen 2 maçlık ceza, Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nı harekete geçirdi.

Aydın Ülkü Ocakları, "Türk olmak zordur. Çünkü dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha zordur. Çünkü Türk ile savaşırsın" yazılı pankartla Merih Demiral'a destek mesajı verdi.

İl Başkanlığı tarafından hazırlanan pankart, cezaya tepki olarak astırıldı.

Pankartın asılmasının ardından açıklama yapan Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Hakan Karakuş, "Merih Demiral, milli formamızla gösterdiği performans ve bozkurt işaretiyle Türk milletine olan bağlılığını ifade etmiştir. Ona verilen bu ceza, milli kimliğimizin ve sembollerimizin hedef alındığını gösteriyor. Türk milleti olarak onun yanındayız ve ona yapılan haksızlığı kabul etmiyoruz. Bozkurt işareti, Türk milletinin tarihi ve kültürel bir sembolüdür. Ay-Yıldızlı formayı taşıyan sporcularımızı her zaman destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

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