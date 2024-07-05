Aydınlı ülkücülerden Merih Demiral’a destek

Aydın Ülkü Ocakları, "Türk olmak zordur. Çünkü dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha zordur. Çünkü Türk ile savaşırsın" yazılı pankartla Merih Demiral'a destek mesajı verdi.

İl Başkanlığı tarafından hazırlanan pankart, cezaya tepki olarak astırıldı.

Pankartın asılmasının ardından açıklama yapan Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Hakan Karakuş, "Merih Demiral, milli formamızla gösterdiği performans ve bozkurt işaretiyle Türk milletine olan bağlılığını ifade etmiştir. Ona verilen bu ceza, milli kimliğimizin ve sembollerimizin hedef alındığını gösteriyor. Türk milleti olarak onun yanındayız ve ona yapılan haksızlığı kabul etmiyoruz. Bozkurt işareti, Türk milletinin tarihi ve kültürel bir sembolüdür. Ay-Yıldızlı formayı taşıyan sporcularımızı her zaman destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.